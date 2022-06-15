Trabzonspor, Marc Batra ile anlaşma sağladı mı?

Trabzonspor, Marc Batra ile anlaşma sağladı mı?

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor'un Real Betis forması giyen 31 yaşındaki stoper Marc Batra ile ilgilendiği iddia edildi. Peki, Trabzonspor, Marc Batra'yla anlaştı mı?

38 yıl aranın ardından şampiyon olan Trabzonspor, yeni sezona hızlı başlamak isteyen kulüpler arasında yer alıyor.

Yeniden şampiyonluk ateşini yakmak isteyen Trabzon, bu kapsamda çalışmalarına başladı.

Abdullah Avcı yönetiminde transfer çalışmalarına imza atan Trabzonspor yönetimi, isimleri belirledi.

Bu kapsamda girişimlere başlayacak olan Trabzonspor'un, ekip Real Betis forması giyen 31 yaşındaki stoper Marc Batra için harekete geçtiği öğrenildi.

Kulübü ile bir senelik sözleşmesi kalan yıldız oyuncu bu sezon takımı ile 32 karşılaşmaya çıktı.

Abdullah Avcı'nın listesinde olan futbolcu ile ilgili, "Trabzonspor, Marc Batra ile anlaşma sağladı mı?" sorusu üzerinden araştırma yapılıyor.

Peki, Trabzonspor, Marc Batra ile anlaşma sağladı mı? İşte yanıtı..

Trabzonspor, Marc Batra ile anlaşma sağladı mı?

FANATİK'İN HABERİNE GÖRE; Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ’da sürpriz isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce Real Betis’li Tello’yu gündemine alan Bordo-Mavililer’de yeni bir isim daha gündeme geldi.

Karadeniz ekibi, Real Betis’li stoper Marc Bartra için düğmeye bastı. Espanyol altyapısından Barcelona’ya geçen Bartra, uzun yıllar Barcelona’nın formasını terletti.

2016’da 8 milyon Euro bedelle Borissa Dortmund’a transfer olan İspanyol stoper, 2018’de 10.5 milyon Euro’ya Real Betis’in yolunu tuttu.