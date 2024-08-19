Trabzonspor, Maximilian Gomez ile yolları ayırdı Trabzonspor, Maximilian Gomez'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Süper Lig ekibi Trabzonspor, "Fenerbahçe'ye transfer çalımı" olarak anılan Maximilian Gomez ile yollarını karşılıklı anlaşma ile ayırdığını resmen duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 'Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir' ifadelerine yer verildi.

35 MAÇTA 7 GOL VE 6 ASİSTİ VARDI

2022/23 sezonunun başında Valencia'dan transfer edilen Uruguaylı santrfor, Trabzonspor forması altında çıktığı 35 maçta 7 gol atıp 6 asist yaparak takımına katkı sağladı.