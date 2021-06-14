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- Trabzonspor, Mehmet Ataberk Dadakdeniz'i istiyor
Trabzonspor, Mehmet Ataberk Dadakdeniz'i istiyor
Bursaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Mehmet Ataberk Dadakdeniz için Trabzonspor devreye girdi.
- Haber Merkezi
- 14.06.2021 - 14:13
- Güncelleme : 14.06.2021 - 14:15
Bursaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Mehmet Ataberk Dadakdeniz'e, Trabzonspor talip oldu.
Bordo-mavili kulübün, 22 yaşındaki başarılı file bekçisiyle anlaşma zemini aradığı öğrenildi.
KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI
Bursaspor'un yeni yönetiminden görüşme için haber bekleyen ve şu an tatilde bulunan Ataberk'in, önümüzdeki günlerde kesin kararını vermesi bekleniyor.
Bursaspor'da, altyapı dahil 8,5 yıl oynayan ve Ümit Milli Takım'ın kalesini de koruyan Mehmet Ataberk, sözleşme uzatmaması üzerine ligin bitimine 3 hafta kala kadro dışı bırakılmıştı.