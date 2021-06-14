Trabzonspor, Mehmet Ataberk Dadakdeniz'i istiyor

Bursaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Mehmet Ataberk Dadakdeniz için Trabzonspor devreye girdi.

Bursaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Mehmet Ataberk Dadakdeniz'e, Trabzonspor talip oldu.

Bordo-mavili kulübün, 22 yaşındaki başarılı file bekçisiyle anlaşma zemini aradığı öğrenildi.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Bursaspor'un yeni yönetiminden görüşme için haber bekleyen ve şu an tatilde bulunan Ataberk'in, önümüzdeki günlerde kesin kararını vermesi bekleniyor.

Bursaspor'da, altyapı dahil 8,5 yıl oynayan ve Ümit Milli Takım'ın kalesini de koruyan Mehmet Ataberk, sözleşme uzatmaması üzerine ligin bitimine 3 hafta kala kadro dışı bırakılmıştı.



