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    Trabzonspor, Mehmet Ataberk Dadakdeniz'i istiyor

    Bursaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Mehmet Ataberk Dadakdeniz için Trabzonspor devreye girdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 14:13
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 14:15
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    Trabzonspor, Mehmet Ataberk Dadakdeniz'i istiyor

    Bursaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Mehmet Ataberk Dadakdeniz'e, Trabzonspor talip oldu.

    Bordo-mavili kulübün, 22 yaşındaki başarılı file bekçisiyle anlaşma zemini aradığı öğrenildi.

    KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

    Bursaspor'un yeni yönetiminden görüşme için haber bekleyen ve şu an tatilde bulunan Ataberk'in, önümüzdeki günlerde kesin kararını vermesi bekleniyor.

    Bursaspor'da, altyapı dahil 8,5 yıl oynayan ve Ümit Milli Takım'ın kalesini de koruyan Mehmet Ataberk, sözleşme uzatmaması üzerine ligin bitimine 3 hafta kala kadro dışı bırakılmıştı.

    Trabzonspor, Mehmet Ataberk Dadakdeniz i istiyor #1

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