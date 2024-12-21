Trabzonspor, Mislav Orsic'in sözleşmesini feshetti

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Süper Lig'de geride kalan 15 maç sonunda 16 puan toplayan ve küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Trabzonspor'da çarpıcı bir ayrılık yaşandı.

Bordo-mavililer, 31 yaşındaki hücum oyuncusu Mislav Orsic'le yollarını ayırdığını duyurdu.

Karadeniz ekibi, Hırvat futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini belirtti.

"SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI OLARAK FESHEDİLMİŞTİR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kamuoyuna Duyuru



Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Mislav Orsic arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.



Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

TRABZONSPOR, BONSERVİSİNE 2.4 MİLYON EURO VERDİ

Tecrübeli futbolcu, 2023-2024 sezonun başında 2.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Southampton'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Bordo-mavili takıma büyük umutlarla gelen Orsic, yaşadığı büyük sakatlık nedeniyle kendisinden beklenilen performansı sergileyemedi.

2.2 milyon euro piyasa değeri bulunan kanat oyuncusu, bordo-mavili formayı 16 kez giydi. Orsic, bu maçlarda 1 asistle mücadele etti.