Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Monaco ile karşı karşıya gelecek.Maçın detayları merak konusu oldu..

Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H grubu 4. maçında evinde Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak.

Trabzonspor grupta 3. maçta karşılaştığı Monaco'ya deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.Bordo mavililer rövanş için sahaya çıkacak.

Grupta 3 puanla 3. sırada bulunan Trabzonspor 6 puanlı Monaco'yu yenerek puanını 6 'ya çıkarmayı hedefliyor. Trabzonspor'un Monaco ile oynayacağı maçın detayları futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı.

Peki Trabzonspor-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları..

Trabzonspor-Monaco maçı ne zaman?

Trabzonspor-Monaco maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak. Trabzonsporun evinde oynanacak maç Exxen ekranlarında naklen yayınlanacak..