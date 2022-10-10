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    Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Monaco ile karşı karşıya gelecek.Maçın detayları merak konusu oldu..
    • 10.10.2022 - 19:17
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    Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H grubu 4. maçında evinde Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak.

    Trabzonspor grupta 3. maçta karşılaştığı Monaco'ya deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.Bordo mavililer rövanş için sahaya çıkacak.

    Grupta 3 puanla 3. sırada bulunan Trabzonspor 6 puanlı Monaco'yu yenerek puanını 6 'ya çıkarmayı hedefliyor. Trabzonspor'un Monaco ile oynayacağı maçın detayları futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı.

    Peki Trabzonspor-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları..

    Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Trabzonspor-Monaco maçı ne zaman?

    Trabzonspor-Monaco maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak. Trabzonsporun evinde oynanacak maç Exxen ekranlarında naklen yayınlanacak..


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