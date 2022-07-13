Petrol
100.48
1.00%
Euro
17.5322
0.83%
Dolar
17.4322
0.68%
Altın
969.09
0.98%
Borsa
2422
-0.48%
Bitcoin
349.473
0.57%
BTXN Coin
7.16
-1.37%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Trabzonspor- MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta?

    Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren şampiyon Trabzonspor,ilk hazırlık maçında Macar ekibi MTK Budapeşte ile kozlarını paylaşacak. Peki, maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
    • 13.07.2022 - 12:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor- MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta?

    Slovenya'da hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, ilk maçına çıkıyor....

    Trabzonspor, ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşı karşıya gelecek.

    Yeni sezon öncesi ilk provasını Macar ekibi karşısında verecek olan bordo-mavililerin nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

    Peki, Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    İşte merak edilen tüm detaylar...

    Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı 14 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak..

    Trabzonspor- MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta? #1

    Trabzonspor- MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta? #2


    İlginizi Çekebilir

    İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 105,73 arttı
    Emlak

    İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 105,73 arttı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    'Demokratlar, yeniden aday olmamı istiyor'
    Dünya

    'Demokratlar, yeniden aday olmamı istiyor'

    Görüş Bildir