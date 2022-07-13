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Trabzonspor- MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor- MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta?

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren şampiyon Trabzonspor,ilk hazırlık maçında Macar ekibi MTK Budapeşte ile kozlarını paylaşacak. Peki, maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?