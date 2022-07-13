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Trabzonspor- MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta?
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren şampiyon Trabzonspor,ilk hazırlık maçında Macar ekibi MTK Budapeşte ile kozlarını paylaşacak. Peki, maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- 13.07.2022 - 12:15
Slovenya'da hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, ilk maçına çıkıyor....
Trabzonspor, ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşı karşıya gelecek.
Yeni sezon öncesi ilk provasını Macar ekibi karşısında verecek olan bordo-mavililerin nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.
Peki, Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İşte merak edilen tüm detaylar...
Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı 14 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak..