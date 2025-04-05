Trabzonspor, Muhammed Cham'ın sakatlandığını açıkladı

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak dev maç 6 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

Bu kritik mücadele öncesinde konuk takım Trabzonspor'a Muhammed Cham'dan kötü bir haber geldi.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Bordo-mavililer, 24 yaşındaki futbolcunun sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Cham, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

"TEDAVİSİNE SAĞLIK EKİBİMİZCE BAŞLANMIŞTIR"

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncu Muhammed Cham’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, şunları dedi:

Futbol A Takımımızın, Sipay Bodrum FK ile oynadığı maç sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Muhammed Cham'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.