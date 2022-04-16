Trabzonspor nasıl şampiyon olur

Trabzonspor nasıl şampiyon olur

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yara alan Trabzonspor, tüm puan kayıplarına rağmen kalan 5 maçında 4 puan alması durumunda kupaya uzanacak.

Süper Lig'de şampiyon olan takımın netlik kazanmasına artık çok az bir zaman kaldı. Taraftarlar ligin sonuna adım adım yaklaşılırken Fenerbahçe, Konyaspor, Trabzonspor nasıl şampiyon olur sorusuna yanıt arıyor. Peki, şampiyon kim olur? İşte detaylar...

4 puan gerekli

En yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkı maç fazlasıyla 14 puan olan bordo-mavililer, sarı-lacivertlilerin Göztepe'yi yenmesi durumunda bile 11 puan farkla şampiyonluğun en büyük adayı konumunda.

Kalan 5 maçında sadece 4 puan alması gereken Trabzonspor, kötü gidişatına rağmen daha önce aldığı puanlar sayesinde rahat nefes almaya devam ediyor.

Trabzonspor'un kalan maçları

Adana Demirspor (D)

Antalyaspor

Hatayspor (D)

Altay

Başakşehir (D)



