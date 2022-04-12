Trabzonspor ne zaman şampiyon olur 2022?

Trabzonspor ne zaman şampiyon olur 2022?

Süper Lig'de nefes kesen karşılaşmaların sonuna yaklaşırken Trabzonspor taraftarları, "Trabzonspor ne zaman şampiyon olur 2022?" sorusunu sormaya ve hesaplamaları yapmaya başladı.

Süper Lig'in en heyecanlı sezonu yaşanırken, geçtiğimiz haftaya Fenerbahçe - Galatasaray derbisi damga vurdu.

İlk başlarda 3 büyüklerin yaşadığı düşüş herkesi şaşırtırken peş peşe galibiyetler alan ve ezeli rakibi Glatasaray'ı yenen Fenerbahçe, yükselişe geçti.

Fenerbahçe'nin yükselişe geçmesinin dışında şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor ise son haftalarda takılmaya başladı.

Ancak buna rağmen Abdullah Avcı umutlu konuşarak, kısa süre içerisinde şampiyonluklarını ilan edeceklerini söyledi.

Bu durum ise Trabzonspor taraftarlarını şampiyonluk hesaplamaya yöneltti ve bu şampiyonluğun hangi tarihe denk geleceği merak edildi.

Peki, Trabzonspor ne zaman şampiyon olur 2022? İşte yanıtı...

Trabzonspor ne zaman şampiyon olur?

Son 5 haftada oynanan karşılaşmalardan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alabilen Trabzonspor, şampiyonluğun son virajına girilirken 9 puan kaybı yaşadı.

Bu durum taraftarı endişey soktu ancak Trabzonspor'un puan üstünlüğü devam ediyor.

Trabzonspor, 15 Nisan Cuma günü Medical Park Stadyumu’nda Fatih Karagümrük karşısında galip gelmesi durumunda, İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe’nin puan kayıplarına bağlı olarak yine şampiyonluğunu ilan edebilir.