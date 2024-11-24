Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun sakatlığını duyurdu

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Süper Lig'de 13. haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek.

25 Kasım Pazartesi akşamı Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde ev sahibi bordo-mavili takıma kötü bir haber geldi.

Karadeniz ekibi, orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'nun sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Milli Takım dönüşünde sağ dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır.

BU SEZON 15 MAÇA ÇIKTI

Yaz transfer döneminde Trabzonspor'a geri dönen 30 yaşındaki isim, bu sezon 15 maça çıktı.

3 milyon euro piyasa değerine sahip olan milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.