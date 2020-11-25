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    Trabzonspor: Olağan Genel Kurulumuz ertelendi

    Trabzonspor Kulübü, koronavirüs tedbirleri kapsamında aralık ayında yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ertelendiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2020 - 16:18
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    Trabzonspor: Olağan Genel Kurulumuz ertelendi

    Galatasaray'ın ardından Trabzonspor da Genel Kurul Toplantısı'nı erteleme kararı aldı.

    Resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan bordo-mavili kulüp, şu ifadeleri kullandı:

    "İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirlerini içeren genelgesine istinaden Aralık ayında yapılacak Olağan Genel Kurulumuz ertelenmiştir."

    Trabzonspor: Olağan Genel Kurulumuz ertelendi #1

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