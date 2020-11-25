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- Trabzonspor: Olağan Genel Kurulumuz ertelendi
Trabzonspor: Olağan Genel Kurulumuz ertelendi
Trabzonspor Kulübü, koronavirüs tedbirleri kapsamında aralık ayında yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ertelendiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 25.11.2020 - 16:18
Galatasaray'ın ardından Trabzonspor da Genel Kurul Toplantısı'nı erteleme kararı aldı.
Resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan bordo-mavili kulüp, şu ifadeleri kullandı:
"İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirlerini içeren genelgesine istinaden Aralık ayında yapılacak Olağan Genel Kurulumuz ertelenmiştir."