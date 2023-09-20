Trabzonspor, Onuachu transferinde Paintsil'e duacı Genk, Southampton ile Joseph Paintsil'i verip Onuachu'yu almak için anlaştı. Paintsil, “Asla gitmem” diye diretti. Annesi ve vaftiz babası bile ikna edemedi. Onuachu da mecburen Trabzonspor'a geldi.

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Transfer döneminde santrfor için ilk olarak Bruno Petkovic'e kancayı takan Trabzonspor, Hırvat yıldızın transferini gerçekleştiremeyince alternatiflere yönelmişti.

Southampton'dan Paul Onuachu'yu gözüne kestiren bordo-mavililer, 2.01'lik golcüyü sezon sonuna kadar kiraladı. Beşiktaş mücadelesinde attığı golle maçın düğümünü çözen 29 yaşındaki yıldızın transfer hikayesi ise dikkat çekti. Fırtına, bu transferde Genk'in Ganalı kanat oyuncusu Paintsil'e çok şey borçlu. İngiliz basınındaki habere göre; Genk, Southampton ile Paintsil'i verip Onuachu'yu almak için anlaştı. Fakat Paintsil, "Asla gitmem" dedi.

"Kalbim ayrılığa 'hayır' dedi"

Ganalı yıldızın takımda kalmak istemesi tüm planları değiştirdi. Genk ve Southampton yöneticileri, oyuncuyu transfere ikna etmek için yoğun mesai harcadı. Hatta Paintsil'in ailesi de kendisine transfer olması yönünde ısrar etti.

Joseph Paintsil ise gerçekleşmeyen Southampton transferini şöyle anlattı: "Fikirlerine saygı duyduğum birçok kişi gitmem gerektiğini düşündü. Annem bile bana transfer olmayı tercih etmemi söyledi! Vaftiz babam dedi ki; 'Joseph, Southampton iyi bir kulüp. Onu orada göreceksin' ama kalbim hayır dedi."

Yıldız futbolcu, Genk'te geçtiğimiz sezon 39 maçta 18 gol, 14 asistle performans göstermişti.

Fırtına hemen devreye girdi

Yaşanan bu gelişmeler esnasında golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, daha önce de listesinde yer alan Onuachu için Southampton ile temas kurdu.

Paintsil'in transferi çıkmaza sokması nedeniyle Genk ile görüşmeleri askıya alan İngiltere ekibi, Bordo-Mavililer ile masaya oturdu. Dinamo Zagreb'den Bruno Petkovic transferini bitiremeyen Karadeniz ekibi, Southampton ile anlaşma sağladı.

Onuachu'yu da kısa süre içerisinde ikna etmeyi başaran Fırtına, golcüsüne kavuştu. Onuachu, geçtiğimiz sezon 33 maçta 17 gol atarak takımına katkı sağlamıştı.