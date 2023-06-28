Trabzonspor, Orsic'i duyurdu Trabzonspor, Mislav Orsic’in transferi için kulübü Southampton ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

DHA

Trabzonspor, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu kanat oyuncusu Mislav Orsic ve kulübü Southampton ile prensip anlaşmasına vardı.

Bu gece İstanbul'da, Yarın Trabzon'da olacak

Kanat ve forvet oynayabilen 30 yaşındaki Orsic bu gece saat 23.40 sıralarında İstanbul’da olacak.

Hırvat oyuncu yarın akşam ise Trabzon’a gelerek Cuma günü takıma katılacak.

Bonservisi 2 milyon euro

Bordo mavililer, Southampton ile 2 yıllık sözleşmesi daha bulunan futbolcu için 2 milyon Euro civarında bonservis ödeyecek.

6 ay önce bonservisine 5.75 milyon Euro ödendi

Southampton, yaklaşık 6 ay önce Mislav Orsic'i Dinamo Zagreb'den 5.75 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamayan, ligde 1, toplamda 5 maça çıkabilen 30 yaşındaki futbolcu skor katkısı veremedi.

Orsic, kariyerinde oynadığı toplam 214 maçta ise 91 gol ve 40 asistle skorer bir futbolcu olduğunu kanıtladı.