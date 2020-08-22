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    Trabzonspor, Osorio'yu transfer etmek istiyor

    Trabzonspor, Osorio'yu transfer etmek istiyor

    Geçtiğimiz sezon basit hatalardan gol yiyerek şampiyonluğu kaybeden Trabzonspor savunma hattını güçlendirmek istiyor. Bordo-mavililerin hedefinde Yordan Osorio var.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2020 - 11:00
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    Trabzonspor, Osorio'yu transfer etmek istiyor

    Geçen sezon attığı gollerin yanı sıra yediği fuzuli gollerle dikkat çeken Trabzonspor, savunma hattını sağlamlaştırmak için çalışmalara devam ediyor.

    Bordo-mavililerin aradığı stoper Portekiz'de buldu. Bonservisi Avrupa'nın futbolcu fabrikası olarak görülen Porto takımında bulunan Yordan Osorio'yu isteyen Trabzonspor futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

    Trabzonspor, Osorio yu transfer etmek istiyor #1

    SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİF EDİLDİ

    Karadeniz ekibinin 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Osorio'nun stoper mevkisinin yanı sıra orta sahada da görev yapabildiği belirtiliyor.

    TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR

    Porto ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Venezuelalı savunmacının Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

    Trabzonspor, Osorio yu transfer etmek istiyor #2

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