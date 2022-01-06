Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Peki Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ikinci yarı heyecanı başlıyor.

İki haftalık aranın ardından ikinci yarının ilk maçı,Trabzonspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında oynanacak.

Ligin ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıya kendi sahası ve taraftarı önünde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerek başlamayı hedefliyor.

Sahasında bu sezon 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının tarih, saat ve kanal bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, 7 Ocak 2022 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor'da Djaniny, Trondsen, Serkan Asan, Hugo, Edgar ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor, Kouassi ise milli takım kampında yer alıyor.

Sakatlığı düzelen ve takımla çalışmalara başlayan Nwakaeme'nin kadroya dahil edilmesi bekleniyor.