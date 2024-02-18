Trabzonspor, Pendikspor deplasmanında iki golle güldü Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Pendikspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.

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Süper Lig’in 26. hafta mücadelesinde Ivo Vieira’nın çalıştırdığı Pendikspor ile Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, hakem Halil Umut Meler’in düdük çaldığı maçta Pendik Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Müsabaka konuk ekip bordo-mavililerin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor, Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği ve Süper Lig'deki Hatayspor galibiyetlerinin ardından art arda 3. maçını kazandı.

Trabzonspor, ikinci yarıda galibiyete uzandı

Karadeniz ekibine üç puanı getiren goller; 75. dakikada Trezeguet ve 80. dakikada Enis Destan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 43'e yükseltirken, Pendikspor 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u ağırlarken, Pendikspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

Pendikspor'un penaltısı VAR'dan döndü

Mücadelenin 27. dakikasında ceza sahasına çevrilen topa Thomas Meunier müdahale etti. Hakem Halil Umut Meler, Belçikalı sağ bekin topa elle oynadığını belirterek tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

VAR'da bulunan Abdülkadir Bitigen, Halil Umut Meler'i uyardı. Monitörden pozisyonu izleyen Meler, penaltı kararından vazgeçti.

Trezeguet, gollerine devam ediyor

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, takımının oynadığı son 3 resmi maçta galibiyeti getiren golleri atmış oldu.

Türkiye Kupası'nda 2-1 kazanılan Gençlerbirliği, Süper Lig'de 2-0 kazanılan Hatayspor maçı ve son olarak bu maçta da gol atan Trezeguet, son 3 maçta 3 gol atmış oldu.

Meunier, 3. maçında da asist yaptı

Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier, bordo-mavili çıktığı 3. resmi maçında da asist yapmayı başardı. Enis Destan'ın golünde asist yapan Meunier, çıktığı 3 maçta toplam 3. asistine ulaşmış oldu.

Trabzonspor, Trezeguet'in gol attığı ve Thomas Meunier'in asist yaptığı son 3 resmi maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.