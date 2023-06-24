Trabzonspor, Petkovic'i bitiriyor Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde olan Hırvat golcü Bruno Petkovic'ten sevindiren haber geldi. Bordo-mavililer, yıldız futbolcunun kulübü Dinamo Zagreb ile transferde el sıkışmayı başardı.

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan transfer ateşini yaktı. Teknik direktör Nenad Bjelica transferde hata yapmak istemiyor.

Bu sebeple forvette yönetime verdiği ilk isim olan Bruno Petkovic'te ısrar ediyordu. Yönetim, tecrübeli golcüyle el sıkıştı, uzun süredir pazarlık halinde olduğu Dinamo Zagreb'in de inadını kırmayı başardı.

3 milyon euro

Bjelica'nın kesin olarak takımda görmek istediği oyuncu için 4 milyon euro'da direten Hırvat ekibi ile 3 milyon euro üzerinden el sıkışıldı. Kalan pürüzlerin giderilmesinin ardından Petkovic'le 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Trabzonspor'un Dinamo Zagreb ile pazarlıklarında elini güçlü kılan şey ise Bruno Petkovic'in bitecek sözleşmesini uzatmayacak olması. Zagreb gelecek yıl bedavaya gitmemesi adına bu yıl tecrübeli forvetini satmaya mecbur kaldı.