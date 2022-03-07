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- Trabzonspor puan farkında da lider
Trabzonspor puan farkında da lider
- Haber Merkezi
- 07.03.2022 - 14:36
- Güncelleme : 07.03.2022 - 14:39
Süper Lig'in 28. haftası dev bir maça sahne oldu. Fenerbahçe evinde, Trabzonspor'u ağırladı.
Mücadele 1-1 sonuçlanırken bordo-mavililerin, en yakın rakibi Konyaspor ile arasındaki fark 15 puan oldu.
Trabzonspor, attığı puan farkıyla da zirvede yer alıyor. Dünyanın en önemli ligleri göz önünde bulundurulduğunda bordo-mavililer, attığı farkla lider durumda.
AVRUPA'DA DA LİDER
İspanya La Liga'da Real Madrid ile Sevilla arasındaki puan farkı 8 iken, İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool arasındaki puan farkı 6.
İtalya Serie A'da Milan Inter'in 2 puan önünde yer alıyor. Almanya Bundesliga'da ise Lider Bayern Münih, en yakın rakibi Borussia Dortmund'a 9 puan fark attı.
Trabzonspor'un ardından geleny PSG ise Fransa Lig 1'de en yakın rakibi Nice'in 13 puan önünde yer alıyor.
Hollanda Ligi'nde ise Lider Ajax ile PSV arasında 2 puanlık fark bulunurken, Çin Ligi'nde Shandong Taishan en yakın rakibi Guangzhou'ya 3 puan fark atmış durumda.