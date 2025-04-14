Trabzonspor-Rizespor karşılaşmasının ardından tepki çeken görüntüler

Haber Merkezi

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında Papara Park'ta Rizespor'u konuk etti.

Maç, 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşma, saha içinde oynanan futboldan çok saha dışındaki olayla gündem oldu.

BAZI TARAFTARLAR YENİLGİYİ HAZMEDEMEDİ: ACISINI STATTAN ÇIKARDI

Yenilgiyi hazmedemeyen bazı Rizespor taraftarları, Trabzonspor stadına zarar verdi.

Deplasman tribününde yapılan incelemelerde, çok sayıda koltuk ve demirin kırıldığı tespit edildi.

DUVARA DIŞKISIYLA 'RİZE' YAZDI

Ayrıca stat dışındaki bazı alanlar ve lavaboların da kullanılamaz hale getirildiği görüldü.

Bir taraftarın dışkısıyla duvara “Rize” yazması ise mide bulandırdı.

Görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.