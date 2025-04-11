Trabzonspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

AA & Ensonhaber
Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo çalışması yaptı.
Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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