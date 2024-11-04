Trabzonspor, Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

DHA

Trabzonspor, Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Süper Lig’in 11’inci haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alanda oyun ve topla sprint çalışması yaptı. Antrenman, topla aerobik çalışma ile sona erdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.