Trabzonspor, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İHA
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından sahada ısınma yaptı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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