Trabzonspor, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İHA

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından sahada ısınma yaptı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.