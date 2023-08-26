Trabzonspor - Rizespor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Rizespor'u ağırlayacak.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.
Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Rizespor karşısında kadroda yer almayacak.
Süper Lig'de 1 puanı bulunan Rizespor ise Trabzonspor deplasmanından puan veya puanlar kazanmayı hedefliyor.
İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Baniya, Benkovic, Larsen, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Teklic, Visca, Umut
Rizespor: Gökhan, Muhammet, Emirhan, Atilla Mocsi, Halil İbrahim, Olawoyin Mihtat, Verasanovic, Gustavo, Zeqiri, Benhur