Trabzonspor - Rizespor maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi

Trabzonspor, Süper Lig'in 31'inci haftasında Rizespor'u konuk edecek.

Akyazı Stadı'nda oynanacak olan maç, saat 19.00 başlayacak ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mehmet Ali Özer.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan maçı, ev sahibi ekip 3-1 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan ,Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Ozan, Draguş, Zubkov, Nwakaeme, Banza

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Samet, Hoje, Berkay, Alikulov, Zeqiri, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe