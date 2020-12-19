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- Trabzonspor-Rizespor maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor-Rizespor maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Rizespor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 19.12.2020 - 08:30
- Güncelleme : 19.12.2020 - 09:44
Ligin ilk 12 haftasında çok fazla puan kaybeden Trabzonspor, çıkışa geçmek istiyor.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un ligde oynadığı 12 maçta 14 puanı bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 11 maçta 15 puan toplayabilmiş durumda.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor
Uğurcan
Serkan
Edgar Ie
Hugo
Marlon
Abdulkadir Parmak
Baker
Yusuf
Ekuban
Nwakaeme
Afobe
Ç.Rizespor
Gökhan
Michalak
Emir Dilaver
Meriah
Melnjak
Doğan
Donsah
Samudio
Boldrin
Fernando
Skoda