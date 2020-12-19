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    Trabzonspor-Rizespor maçının muhtemel 11'leri

    Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Rizespor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2020 - 08:30
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 09:44
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    Trabzonspor-Rizespor maçının muhtemel 11'leri

    Ligin ilk 12 haftasında çok fazla puan kaybeden Trabzonspor, çıkışa geçmek istiyor.

    Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

    Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un ligde oynadığı 12 maçta 14 puanı bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 11 maçta 15 puan toplayabilmiş durumda.

    MUHTEMEL 11'LER

    Trabzonspor

    Uğurcan
    Serkan
    Edgar Ie
    Hugo
    Marlon
    Abdulkadir Parmak
    Baker
    Yusuf
    Ekuban
    Nwakaeme
    Afobe

    Ç.Rizespor

    Gökhan
    Michalak
    Emir Dilaver
    Meriah
    Melnjak
    Doğan
    Donsah
    Samudio
    Boldrin
    Fernando
    Skoda

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