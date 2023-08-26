Trabzonspor - Rizespor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Rizespor'u ağırlayacak.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.
Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Rizespor karşısında kadroda yer almayacak.
Süper Lig'de 1 puanı bulunan Rizespor ise Trabzonspor deplasmanından puan veya puanlar kazanmayı hedefliyor.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan ; Eren, Denswil, Benkovic, Larsen ; Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Teklic, Visca, Umut
Rizespor: Gökhan ; Halil, Anıl, Emirhan, Muhammet ; Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Zeqiri, Benhur, Mary