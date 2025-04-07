Trabzonspor - Rizespor maçının saati değişti

Haber Merkezi
Süper Lig'in 31. haftası Karadeniz derbisine sahne olacak.
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililerin ev sahipliğinde Akyazı Stadyumu'nda oynanacak kritik maçın saati değişti.
Müsabaka 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'dan 19.00'a alındı.
NEDEN DEĞİŞTİ?
Aynı gün Trabzon'da saat 16.00'da Trabzonspor Basketbol takımının şampiyonluk maçı olması nedeniyle saat değişikliğine gidildi.
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