Trabzonspor, Rizespor'u 2 golle geçti

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde ağırladığı Rizespor'u Ekuban ve Djaniny'nin golleriyle 2-1 yenerek 2 hafta sonra kazandı.

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı'nın takımı Trabzonspor ile Stjepan Tomas'ın çalıştırdığı Rizespor kozlarını paylaştı. Karadeniz derbisi nefes kesen anlara sahne oldu.

DJANINY SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor 2-1'lik skorla kazandı. Konuk takım 36. dakikada Milan Skoda'nın penaltı golüyle öne geçerken, bordo mavililer 53'te Caleb Ekuban'ın penaltısıyla skoru eşitledi. Trabzonspor'da 65'te Jorge Djaniny 65'te takımını üstünlüğe taşıdı.





Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor 17 puana yükselirken 6 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı, son iki haftadaki beraberliklerin ardından ise 3 puanı kaptı. Rizespor 15 puanda kalırken, son 4 haftadaki 3. yenilgisini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Rizespor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.



