Trabzonspor sahasında 3 puanı kaptırdı: Sivasspor'a yenildi

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Süper Lig'in 32. haftasında Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor ile Bülent Uygun'un yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi.
Trabzonspor'a sahasında soğuk duş
Trabzonspor'un cezası sebebiyle seyircisiz olarak oynanan mücadele bordo-mavililerin stadında oynandı ve konuk ekip Sivasspor mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Queensy Menig kaydetti. Hollandalı oyuncu, bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetmiş oldu.
Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 5 maçta 3. mağlubiyetini alan Trabzonspor 52 puanda kalırken, Sivasspor puanını 44'e yükseltti.
Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken, Sivasspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
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