Trabzonspor sahasında 3 puanı kaptırdı: Sivasspor'a yenildi
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Süper Lig'in 32. haftasında Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor ile Bülent Uygun'un yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi.

Trabzonspor'a sahasında soğuk duş

Trabzonspor'un cezası sebebiyle seyircisiz olarak oynanan mücadele bordo-mavililerin stadında oynandı ve konuk ekip Sivasspor mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Queensy Menig kaydetti. Hollandalı oyuncu, bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 5 maçta 3. mağlubiyetini alan Trabzonspor 52 puanda kalırken, Sivasspor puanını 44'e yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken, Sivasspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.