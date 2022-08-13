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    Trabzonspor sahasında 523 gündür kaybetmiyor

    Trabzonspor sahasında 523 gündür kaybetmiyor

    Süper Lig'de Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında rakiplerine boyun eğmedi.
    • 13.08.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 16:03
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    Süper Lig’in 2. haftasında Hatayspor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor’un sahasında bileği bükülmedi.

    Geçen sezon ligi şampiyon olarak tamamlayan, bu sezon da ilk 2 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, 8 Mart’ta 2021’de Alanyaspor’a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 523 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

    Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-21 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

    Trabzonspor sahasında 523 gündür kaybetmiyor #1

    Geçen sezon evinde mağlup olmadı

    Trabzonspor, geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı, oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alarak en fazla puan toplayan takımların başında geldi.

    Bordo-mavili takım, bu sezon da ligde taraftarı önünde çıktığı Hatayspor karşılaşmasından galip gelerek iç sahadaki başarılı grafiğini sürdürdü.
    Karadeniz ekibi, iç sahada son 26 karşılaşmada 17 galibiyet, 9 beraberlikle yenilmezlik serisi yakaladı.

    Trabzonspor, söz konusu iç saha karşılaşmaların 1’inde Altay ile sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşırken sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

    Trabzonspor sahasında 523 gündür kaybetmiyor #2

    Bu sezon 3 maçta ta gol yemediler

    Trabzonspor, bu sezon ligde oynadığı 3 resmi karşılaşmada da kalesini gole kapamayı başardı.

    Süper Kupa maçında Sivasspor’u 4-0 yenerek kupayı müzesine getiren bordo-mavililer, ilk hafta İstanbulspor’u deplasmanda 2-0, Hatayspor’u da sahasında 1-0 mağlup etti.

    Trabzonspor, 3 resmi karşılaşmada 7 gol atarken kalesinde gol görmedi.

    Trabzonspor sahasında 523 gündür kaybetmiyor #3


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