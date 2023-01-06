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    Trabzonspor sahasında seriye bağladı

    Trabzonspor sahasında seriye bağladı

    Süper Lig'in 17. haftasında Giresunspor'u yenen Trabzonspor, sahasında yenilmezlik serisini 668 güne taşıdı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 10:05
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 10:12
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    Süper Lig temsilcisi Giresunspor karşısında bordo-mavililere galibiyeti getiren goller, 30. dakikada Bajic (kendi kalesine), 69. dakikada Gomez, 75. dakikada Doğucan Haspolat'tan geldi.

    33 maçtır kaybetmiyor

    Karadeniz ekibi, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasındaki yenilmezlik serisini 33 maça çıkardı.

    AA'nın haberine göre; Karadeniz ekibi, 33 lig maçında 21 galibiyet, 12 beraberlik alarak sahasında rakiplerine 3 puan vermedi.

    Trabzonspor, puanı 29 puana çıkararak 5. sıraya yükseldi. Bitexen Giresunspor ise 19 puanla 11. sırada yer aldı.

    Trabzonspor

    Gomez cezalı duruma düştü

    Trabzonspor'da ikinci golü atan Maxi Gomez, cezalı duruma düştü.

    Bordo-mavili futbolcu, ligde gelecek hafta Corendon Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada takımda yer alamayacak.

    Trabzonspor

    Trabzonspor

    Trabzonspor

    Trabzonspor


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