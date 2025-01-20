Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 4-0 mağlup etti

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde Sivasspor'u ağırladı. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u 5-0'lık skorla geçen bordo-mavililer, o karşılaşmanın ilk 11'inde yalnızca bir değişiklik yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Antalyaspor mücadelesinde sakatlanarak hafta boyunca dinlendirilen Cham'ı yedek kulübesine çekti ve onun yerine sahaya Ozan Tufan'ı sürdü.

SAVIC, 14 MAÇ SONRA KADRODA

Trabzonspor'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Stefan Savic, tam 14 maçlık bir aranın ardından yeniden kadroya dahil edildi. En son 19 Eylül'de Bellona Kayserispor karşısında sahaya çıkan Karadağlı oyuncu, 134 gün sonra formasına kavuştu.

Öte yandan, sakatlıkları devam eden Draguş, Okay Yokuşlu ve Arif Boşluk maçta görev alamadı.

UĞURCAN ÇAKIR SAHADA

Aynı gün ikinci kez baba olma mutluluğunu yaşayan Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, doğumun ardından kamp kadrosuna katılarak Sivasspor karşısında görev aldı.

TRİBÜNLERDE BÜYÜK BOŞLUKLAR

Karşılaşma öncesinde taraftar ilgisinin düşük olduğu gözlemlendi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar dikkat çekerken, az sayıda Sivasspor taraftarı takımlarını Trabzon deplasmanında destekledi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

6. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa ile geriye çıkardığı topu yakın mesafeden Batahov, aynı şekilde dokunarak filelere gönderdi: 1-0

13. dakikada Mendy'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda, kaleci Nikolic'in yatarak müdahale etmeye çalıştığı top sol tarafından filelerle buluştu: 2-0

21. dakikada ceza alanı içinde Manaj'ın dönerek yerden sert vuruşunda, top yandan auta gitti.

25. dakikada Manaj'ın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, sert gelen topu kornere çelmeyi başardı.

31. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Ozan Tufan, kaleci Nikolic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı yerden filelere yolladı: 3-0

Trabzonspor, ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

İkinci yarıda John Lundstram'ın 86. dakikada attığı golle Trabzonspor, farkı 4'e çıkardı.

Ev sahibi Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

TRABZONSPOR 9. SIRAYA YÜKSELDİ

Bordo mavililer, bu sonuçlar puanını 25'e yükselterek 9. sıraya yerleşti.



Trabzonspor: 4 - Sivasspor: 0

Stat: Papara Park

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Batahov, Eren Elmalı (Dk. 75 Barisic), Mendy, Umut Güneş (Dk. 67 Savic), Ozan Tufan (Dk. 75 Cihan Çanak), Nwakaeme (Dk. 87 Poyraz Efe Yıldırım), Visca, Banza (Dk. 67 Enis Destan)

Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko Sundberg, Uğur Çifçi, Moutoussamy (Dk. 89 Oğuzhan Aksoy), Charisis, Pritchard (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Rodrigues (Dk. 67 Emrah Başsan), Manaj, Koita (Dk. 67 Menig)

Goller: Dk. 6 Batahov, Dk. 13 Banza, Dk. 31 Ozan Tufan, Dk. 86 Lundstram (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Radakovic, Dk. 29 Koita (Sivasspor)