Trabzonspor, salonda çalıştı
DHA

Trabzonspor, Süper Lig’in 29’uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün saat 10.00'da yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Bordo-mavili takım, bugün saat 16.00’da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Emre Çalışkan
Editor