Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı

Süper Lig'de 2021-2022 şampiyonu Trabzonspor kupasına Trabzon'da kavuştu. Şampiyon ekip taraftarlarının önünde kupayı kaldırarak şampiyonluğunu resmileştirdi.

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törende 2021-2022 kupasını kaldırarak özlemini giderdi.

Törene Trabzonspor takımı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcular ve teknik ekipte katıldı.

Kupayı kaptan kaldırdı

Kupayı Kaptan Uğurcan Çakır eşliğinde kaldıran Trabzonspor futbolcuları şampiyonluklarını resmileştirmiş oldular.

Taraftarlar büyük sevinç yaşadı

Törene gidemeyen bazı taraftarlar Trabzon Kent Meydanı’nda takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Sanatçılar sahne aldı

Kutlamalarda Apolas Lermi, Bilal Hancı, DJ Burak Yeter, Ezgi Eyüpoğlu, İbrahim Can, İhsan Eş, Kadr, Matthaios Tsahouridis, Mero, Mustafa Topaloğlu, Nazlı Hacıalioğlu, Özkan Meydan, Sedat Keskin, Seren Uzun ve Yener Çevik aldı.

Sanatçı performanslarının ardından program, kasketliler horonu, Kuzeyin Uşakları ekibinin horon gösterisi ve sürprizli kolbastı ile devam etti.

Zafer Yolu'ndan geçtiler

Şampiyon futbolcular kendi seçtikleri parçalar eşliğinde Zafer Yolu’ndan geçerek sahneye çıktı.

Bordo-mavili takımın yabancı oyuncuları ülkelerinin bayraklarıyla sahneye çıktı. Teknik ekibin ardından Abdullah Avcı sahneye çıktı. Kulüp Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın ardından sahneye Başkan Ahmet Ağaoğlu çıktı.



"Ezber bozduk gerisi gelecek"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kupa töreninde açıklamalarda bulunarak, "Bu çoğrafya çok uymayan bir söz söylemiştik. 3 sene sabredin 4 sene bu takımı ayakta alkışlayacaksınız demiştim. Şimdi bu takımı ayakta alkışlayın. Bu kulübün arkasındaki en büyük güç sizsiniz. Kendi yanlışlarımızı kendi hatalarımızın üstünü örtmek için ne başka takımlara ne başka kurumlara sataştık. Yanlışlar bizim hatalar bizimdi. Sizlerden aldığımız güçlü bugün bu zafer tablosunu yaşıyoruz. Karakterimizle yanyana olduk ve bugün bu zaferi yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanında bu kupayı kaldırmamızı bekleyen içlerindeki ateş hiç dinmeyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluk için küllerinden doğdular dediler. Küllerimizden doğmadık. Ezberi bozduk gerisi gelecek" ifadelerini kullandı.

Havai fişek ve lazer şovları

İHA'nın haberine göre bordo-mavililer, şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sonra sahne şovu, Demet Akalın ve dansçılarının performansı ile devam etti. Havai fişek, ışık ve lazer şovlarıyla renklenen kutlamalar, dünden bugüne Trabzonspor'a emek vermiş pek çok değerli ismin katılımıyla şampiyonluk kutlaması sona erdi.







