38 yıl sonra gelen şampiyonluğu kutlayan Trabzonspor camiası, "Trabzonspor şampiyonluk kupasını ne zaman, hangi gün alacak?" sorusunu gündeme getirmeye ve araştırmaya başladı.

Süper Lig'de kıran kırana geçen şampiyonluk mücadelesinin galibi, 30 yılın ardından Trabzonspor oldu.

Trabzonspor, 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu büyük bir coşku ile kutladı ve taraftarları stada akın etti.

Dünya basınında bile viral olan kutlamaların ardından, Trabzonspor taraftarı kupanın kente ne zaman geleceğini sorgulamaya başladı.

Lig bitmeden şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor bir süre daha kupayı bekleyecek gibi görünüyor...

Ancak tam tarihi öğrenmek isteyenler, "Trabzonspor şampiyonluk kupasını ne zaman, hangi gün alacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki,Trabzonspor şampiyonluk kupasını ne zaman, hangi gün alacak? İşte yanıtı...

Trabzonspor şampiyonluk kupasını ne zaman kaldıracak?

Trabzonspor yönetimi Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle beraber sahaya giren taraftarların zemini bozduğu gerekçesiyle, Altay maçının İstanbul'da oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.

Ama yönetim, kupayı Trabzon'da kaldırmaya kararı verdi. Maç nerede oynanırsa oynansın, kafile Trabzon'a dönecek ve kupa Akyazı'da havaya kaldırılacak.