Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
İHA

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından ısınma ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

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Öte yandan Okay Yokuşlu, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, tedavileri sonrası takımla birlikte çalışmalara başladı.

TRABZONSPOR, YARIN ÇİFT İDMAN YAPACAK

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor