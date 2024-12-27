Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

İHA
Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından ısınma ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman taktik çalışması ile sona erdi.
3 İSİM GERİ DÖNDÜ
Öte yandan Okay Yokuşlu, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, tedavileri sonrası takımla birlikte çalışmalara başladı.
TRABZONSPOR, YARIN ÇİFT İDMAN YAPACAK
Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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