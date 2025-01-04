Trabzonspor, Samsunspor'a kaybetti

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor.
Ligin 18. hafta mücadelesinde Thomas Reis'in çalıştırdığı Samsunspor ile Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, hakem Mehmet Türkmen'in düdük çaldığı maçta Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Konuk takım Trabzonspor, maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
SAMSUNSPOR, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ
Samsunspor, 30. dakikada Carlo Holse'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve devreyi önde tamamladı.
TRABZONSPOR, EŞİTLİĞİ YAKALADI
Trabzonspor, ikinci yarıya golle başladı. 49. dakikada Muhammed Cham'ın kullandığı kornerde Simon Banza kafayla skora denge getirdi.
HOLSE, BİR KEZ DAHA SAHNEDE
Samsunspor'da ilk golü atan Holse, 75. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve takımını 2-1 öne taşıdı.
TRABZONSPOR, MAĞLUP OLDU
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor, Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
SAMSUNSPOR, 33 PUANLA 3. SIRADA
Trabzonspor, bu sonuçla ligde 19 puanda kaldı.
Samsunspor ise 33 puana yükseldi. Thomas Reis'in ekibi Samsunspor, 33 puanla ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor.
TRABZONSPOR, ANTALYASPOR'U KONUK EDECEK
Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer, hafta arasında ise çarşamba günü Türkiye Kupası maçında Alanyaspor'u konuk edecek.
Samsunspor, ligde gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek.
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