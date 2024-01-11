Trabzonspor, Samsunspor'u iki golle geçti Trabzonspor, Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında sahasında Samsunspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçları Karadeniz derbisiyle sona erdi.

Haftanın kapanış mücadelesinde Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ile Markus Gisdol'un ekibi Samsunspor, hakem Cihan Aydın'ın düdük çaldığı maçta Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi bordo-mavili takım ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1'lik skorla yendi.

Trabzonspor, iki golle güldü

Trabzonspor'un golleri 21. dakikada Filip Benkovic ve 45+1. dakikada Paul Onuachu'dan geldi. Samsunspor'un golünü 90+5. dakikada penaltıdan Taylan Antalyalı kaydetti.

Onuachu, rekor kırdı

Süper Lig'de bu sezon en fazla kafa golü atan oyuncu olan Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla Alexander Sorloth'tan (6; 2019/20) bu yana bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.

Süper Lig'deki ikinci golünü kaydeden Filip Benkovic ise ligdeki iki isabetli şutunu da gole çevirmeyi başardı.

Visca, Alex'i yakaladı

Onuachu'nun golünde asist yapan Visca, Süper Lig tarihinin en çok asist yapan yabancı futbolcusu olan Alex'i yakaladı. Bosnalı oyuncu 108 asist yaptı.

Trabzonspor, art arda ikinci kez kazandı

Trabzonspor, 2-0'lık galibiyetin ardından ligde üst üste ikinci 3 puanını aldı. Samsunspor ise evindeki Karagümrük galibiyeti sonrası yara aldı.

Bordo-mavili takım, bu sonuçla puanını 36'ya yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu. Samsunspor ise 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Samsunspor ise Sivasspor'u ağırlayacak.