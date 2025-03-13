Trabzonspor, Şenol Güneş ve Fatih Tekke'yi KAP'a bildirdi!

Haber Merkezi

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke'nin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Buna göre Tekke ve ekibine yıllık 30 milyon TL ödeneceği açıklandı.

YILLIK 30 MİLYON TL MAAŞ: 4,5 YILLIK SÖZLEŞME

Açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fatih Tekke ve ekibi ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Sözleşmeye ilişkin ayrıca, "Sayın Tekke ve ekibine, yıllık 30.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Her sezon için garanti ücret artışı, bir önceki sezondaki tutarın %20 oranında arttırılması suretiyle uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

GÜNEŞ'E HERHANGİ BİR TAZMİNAT BEDELİ ÖDENMEYECEK

Diğer yandan yine Trabzonspor, Şenol Güneş'in sözleşmesinin feshedildiği KAP'a bildirdi.

Tecrübeli hocaya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecek.

İşte bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama: