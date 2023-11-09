Trabzonspor seri galibiyetler alma peşinde! Trabzonspor, deplasmanda 26 yıl sonra elde ettiği Fenerbahçe galibiyetinin ardından seri galibiyetler almak istiyor. Derbi galibiyetiyle ivme yakaladıklarını vurgulayan Avcı, Konyaspor maçını kazanmaları gerektiğini belirtti.

İHA

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek 26 yıllık hasrete son veren Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Konyaspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak derbiyi taçlandırmayı hedefliyor.

Abdullah Avcı'nın gelişinin ardından adım adım zirveye tırmanışını sürdüren Karadeniz ekibi, Konyaspor karşılaşmasından 3 puanla ayrılarak zirveye yolculuğuna devam etmeyi hedefliyor.

Takımdaki havanın değişmemesi için işi sıkı tutan tecrübeli teknik adam, antrenmanların yanı sıra analizlerin yapıldığı yoğun bir hafta geçirdi.

Bu toplantılarda oyuncularının düşüncelerini de not eden Avcı, Fenerbahçe galibiyetiyle ivme yakaladıklarını bu maçın anlam kazanması için Konyaspor maçını kazanmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Havayı korumak için seri galibiyetlere ihtiyaçları olduğunu vurgulayan 60 yaşındaki teknik adam, istekli olmalarından dolayı oyuncularına teşekkür etti.

45. randevu

Trabzonspor ile Konyaspor yarın yapacakları maçla birlikte 45. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında oynanan 44 maçta ev sahibi Trabzonspor 21 kez kazanırken, Konyaspor'un ise 11 maçta yüzü güldü.

12 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 69 kez fileleri havalandırırken, Konyaspor ise 52 gol buldu.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, Konya'da oynanan maçı ise ev sahibi 2-1 kazanmıştı.

Trabzon'da oynanan 22 karşılaşmanın 14'ünden Trabzonspor galip ayrıldı. 6 karşılaşma konuk takımın üstünlüğü ile sona ererken, 2 mücadele de berabere bitti.

Avcı, 16 yıldır Konyaspor'a yenilmiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının başında görev yaptığı son 21 lig maçında rakibi Konyaspor'a yenilmedi.

Tecrübeli teknik adam 1 Ekim 2007'de Başakşehir'in başında bulunduğu dönemde rakibine 3-2 mağlup olurken, söz konusu dönemden sonra oynanan 21 lig maçında 12 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti.

Evinde 4'te 4 yapmayı hedefliyor

Bu sezon evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, sahasında son 3 maçını kazınmıştı.

Bir önceki teknik direktör Bjelica döneminde Antalyaspor'u 1-0 yenen bordo-mavililer Rizespor'a 3-2 mağlup olmuştu.

Beşiktaş'ı 3-0, Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, Avcı'nın gelişi sonrası ise Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)