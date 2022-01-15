Trabzonspor, Sivasspor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, zorlu Sivasspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Sivasspor'un golü 20. dakikada Leke James'ten gelirken, Trabzonspor'un golünü 24. dakikada Abdülkadir Ömür attı.





ABDULLAH AVCI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın 90. dakikasında oyun alanına girdiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 50, Sivasspor ise 30 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Sivasspor ise Göztepe deplasmanına konuk olacak.



