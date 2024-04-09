Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

AA
Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile 12 Nisan Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde futbolcular, teknik ısınma, 5'e 2 ve geniş alan oyun çalışması gerçekleştirildi.
Hazırlıklar devam edecek
Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış