Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, ikinci yarı karşılaşmaları ile devam ediyor.

Bu kapsamda Abdullah Avcı yönetiminde ligde fırtına gibi esen Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Son 4 maçta 3 galibiyet elde eden ve en yakın rakibi Konyaspor'un 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Bordo Mavililer, zorlu deplasmanda kazanıp fire vermeden yoluna devam etmek istiyor.

Yiğidolar ise taraftar desteğini arkasına alıp güçlü rakibini eli boş göndermeyi amaçlıyor.

Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise Trabzonspor - Sivasspor maçının yayın saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri...

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Sivasspor maçı, 15 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak ve Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği bu zorlu müsabaka, BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Koray, Cofie, Erdoğan, Kerem, Henrique, James

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius