Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta heyacanı başlıyor. Trabzonspor ile Sivasspor'un karşılaşacağı maçın detayları merak konusu oldu. İşte maçın detayları..

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Trabzonspor Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 18 puan toplarken Sivasspor çıktığı 10 maçta 10 puan topladı.

Trabzonspor'un zirve takibini sürdürmesi için mutlak kazanması gereken maçta Sivasspor alt sıralardan kurtulmak için mücadele edecek.

Peki Trabzonspor-Sivasspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maçın bilgileri..

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman oynanacak?

Trabzonspor-Sivasspor maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.