Trabzonspor, Sivasspor maçına hazırlanıyor

AA
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri gerçekleştirildi.
Altyapı takımıyla maç yapıldı
Bordo-mavililer, daha sonra 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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