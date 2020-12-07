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Trabzonspor-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 07.12.2020 - 10:42
- Güncelleme : 07.12.2020 - 13:00
Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ilk 2 maçını kazanan Trabzonspor, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.
Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele beİN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor
Uğurcan
Serkan
Edgar
Vitor Hugo
Marlon
Abdulkadir Parmak
Baker
Abdülkadir Ömür
Bilal
Ekuban
Afobe
Sivasspor
Samassa
Caner
Appindangoye
Camara
Ziya
Claudemir
Fajr
Robin
Gradel
Kone
Yatabare