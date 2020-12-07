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    Trabzonspor-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2020 - 10:42
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 13:00
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    Trabzonspor-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ilk 2 maçını kazanan Trabzonspor, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.

    Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele beİN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Trabzonspor

    Uğurcan
    Serkan
    Edgar
    Vitor Hugo
    Marlon
    Abdulkadir Parmak
    Baker
    Abdülkadir Ömür
    Bilal
    Ekuban
    Afobe

    Sivasspor

    Samassa
    Caner
    Appindangoye
    Camara
    Ziya
    Claudemir
    Fajr
    Robin
    Gradel
    Kone
    Yatabare

    Trabzonspor-Sivasspor maçının muhtemel 11 leri #1

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