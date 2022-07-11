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    Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa maçı biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatları ne kadar?

    Trabzonspor ile Sivasspor'un Süper Kupa maçının biletleri uzun süredir merak konusu olmuştu.Biletler satışa çıktı mı bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte tüm detaylar..
    • 11.07.2022 - 13:03
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    Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa maçı biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatları ne kadar?

    Süper Lig şampiyonu Trabzpnspor ile Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçının biletleri satışa çıkıyor.

    İki takım taraftarlarıda maçı yerinde takip etmek için bilet alma telaşına girdi.Peki biletler ne zaman satışa çıkıyor?

    Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa maçı biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatları ne kadar? #1

    30 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final maçının biletlerini almak isteyenler biletlerin ne zaman çıkacağı ve bilet fiyatlarını merak ediyorlardı.Biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatları kesinleşti.

    Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa maçı biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatları ne kadar? #2

    Biletler ne zaman satışa çıkacak ve fiyatları ne kadar?

    Trabzonspor ve Sivasspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa final maçı biletleri 11 Temmuz (bugün) itibariyle satışa çıktı.

    Bilet almak isteyen futbol severler "www.passo.com.tr" adresi üzerinden yada Passolig gişelerinden bilet alabilirler.

    Sivasspor taraftarları batı ve güney tribününden karşılaşmayı izleyebilecekler.Batı tribün 150 lira, güney tribün ise 75 lira olarak açıklandı.


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