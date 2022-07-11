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Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa maçı biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatları ne kadar?

Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa maçı biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatları ne kadar?

Trabzonspor ile Sivasspor'un Süper Kupa maçının biletleri uzun süredir merak konusu olmuştu.Biletler satışa çıktı mı bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte tüm detaylar..