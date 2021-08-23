Trabzonspor, Sivasspor'u mağlup etti

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'de 2. hafta maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Trabzonspor oldu.

KARŞILIKLI GOLLER KAZANAN TRABZONSPOR

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Anastasios Bakasetas (penaltı) ve 47. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti. Sivasspor'un golü 70. dakikada Isaac Cofie'den geldi.





TRABZONSPOR İKİDE İKİ YAPTI

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup eden Trabzonspor, Sivasspor'u da yenerek, 2015/16 sezonundan sonra ilk kez ikide iki ile başladı.

Puanını 6'ya yükselten Trabzonspor, hafta sonu Giresunspor'a konuk olacak. Perşembe günü ise Roma deplasmanına çıkacak. Sivasspor ise ligde Göztepe'yi ağırlayacak. Perşembe günü Kopenhag ile Danimarka'da karşılaşacak.

TARAFTARLAR: ŞAMPİYON TRABZONSPOR

Öte yandan mücadelenin 2-0 olmasının ardından bordo-mavili taraftarlar hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Trabzonsporlu futbolseverler yeni kurulan takımın şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu düşünüyor.