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    Trabzonspor son 19 maçtır yenilmiyor

    Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 19 maçta yenilmezken, en fazla alınan sonuç ise beraberlik oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 12:02
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    Trabzonspor son 19 maçtır yenilmiyor

    En son teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 19 lig maçını kaybetmedi.

    Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 19 maçında 8 galibiyet, 11 beraberlik elde ederken 204 gündür kaybetmedi.

    SERİYE BAĞLADI AMA 22 PUAN KAYIP

    Trabzonspor, yenilmezlik serisinde 11 maçta aldığı beraberliklerle 22 puan yitirdi.

    Geçen sezon son 12 maçında 4 galibiyet, 8 beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 7 hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

    Bu sezon 7 maçta 6 puan kaybeden bordo-mavililer, aldığı beraberlikle iki kez de lider olma fırsatını değerlendiremedi.

    Karadeniz ekibi, 7. haftayı 15 puan ile 16 puanlı Fenerbahçe'nin gerisinde ikinci sırada tamamladı.

    Trabzonspor son 19 maçtır yenilmiyor #1

    39 MAÇTA 14 BERABERLİK

    Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 39 lig maçına çıktı.

    Bordo-mavililer, bu karşılaşmaların 22'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken 14 karşılaşma beraberlikle bitti, 3 maçta da yenilgi yaşadı.

    Trabzonspor son 19 maçtır yenilmiyor #2

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