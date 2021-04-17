Trabzonspor son dakika golüyle Hatay'la berabere kaldı

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor evinde ağırladığı Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de 35. hafta maçında Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Trabzonspor'un golünü 22. dakikada Jorge Djaniny kaydetti. Bordo-mavili takımda bu sezon 26 lig maçına çıkan Jorge Djaniny, 6 gollük performans sergiledi.





UĞURCAN KURTARDI AMA TEKRAR EDİLDİ

Hatayspor'da 90+4'de Mame Diouf penaltı vuruşunda Uğurcan Çakır'a takıldı. Ancak VAR incelemesi sonrası Kamil Ahmet Çörekçi'nin penaltı kullanılmadan içeri girdiği tespit edildi ve vuruş tekrarlandı. Bu kez 90+6. dakikada Aaron Boupendza topun başına geldi ve golü atarak takımına 1 puanı kazandırdı.

Trabzonspor'da 14 hafta sahalara dönen Abdülkadir Ömür, 89. dakikada Jorge Djaniny'nin yerine oyuna girdi.

Hatayspor'un flaş isimlerinden Aaron Boupendza, Trabzonspor maçında gol atarak, 5 hafta sonra fileleri havalandırmış oldu. Boupendza gol sayısını 19'a çıkarttı.





TRABZONSPOR 59 PUANA YÜKSELDİ

Ligde son 4 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor puanını 59'a yükseltti. Galatasaray'ı yendikten sonra çıktığı 2 lig maçını kaybeden, Trabzon'da puan alan Hatayspor 50 puana ulaştı.

Süper Lig'de çarşamba günü Trabzonspor, Galatasaray'a konuk olacak. Hatayspor, Antalyaspor'u ağırlayacak.



